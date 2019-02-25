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    Дочка Пєскова стажується в Європарламенті від депутата із Франції

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    Єлизаветі Пєсковій зараз 21 рік - Дочка Пєскова стажується в Європарламенті від депутата із Франції
    Єлизаветі Пєсковій зараз 21 рік

    Емерік Шопрад підтвердив, що в його команді дійсно працює дочка російського чиновника

    Дочка прес-секретаря Володимира Путіна Дмитра Пєскова Єлизавета Пєскова останні тижні стажується у Європарламенті від євродепутата від Франції. Ця посада дає їй повний доступ до приміщень і баз даних Європарламенту. Зокрема - до внутрішньої комп'ютерної мережі Європейського парламенту і внутрішньої мережі євродепутата.

    Про це повідомляє кореспондент телеканалу Настоящее Время в Брюсселі Григорій Жигалов.

    Пєскова, якій зараз 21 рік, офіційно зареєстрована стажистом в офісі євродепутата Емеріка Шопрада. Її ім'я і прізвище також вказані у відкритому доступі на сайті Європейського парламенту.

    Емерік Шопрад підтвердив, що в його команді дійсно працює дочка російського чиновника, і зазначив, що це вже її друге стажування в Європарламенті.

    «Пєскова, безумовно, дочка важливої в Російській Федерації персони. Але, як студент, вона має не менше прав, ніж інші молоді люди, які проходять стажування як частину їхнього навчання», - заявив євродепутат.

    «Пєскова не веде професійної діяльності в своїй країні, ні в приватних, ні в публічних установах Російської Федерації. Відповідно, тут не може бути конфлікту інтересів у виконанні мого мандату депутата Європейського парламенту», - зазначив Шопрад.

    Нагадаємо, президент України Петро Порошенко заявив, що хоче стати депутатом Європейського парламенту після завершення каденції на посаді глави держави.

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    Росія Європарламент Путін Франція
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