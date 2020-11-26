Документ схвалений МВФ. Мінфін передав проект держбюджету на затвердження уряду

Після затвердження урядом документ внесуть на розгляд Верховної Ради

Після затвердження урядом документ внесуть на розгляд Верховної Ради

Кабмін збереться на позачергове засідання для розгляду проекту бюджета вже найближчим часом

Міністерство фінансів України передало до Кабміну проект закону про державний бюджет на 2021 рік. Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

Міністр фінансів Сергій Марченко зазначив, що документ погоджений з Міжнародним валютним фондом.

«Підготовлений до другого читання і направлений на розгляд Кабміну проект бюджету-2021 в цілому збігається з оцінками фахівців Фонду...Основними параметрами перемовин було формування спільного бачення з МВФ основних бюджетних показників в частині доходів та видатків основного фінансового документа країни, та дефіциту», – додав міністр.

Очікується, що Кабінет міністрів збереться на позачергове засідання для розгляду проекту бюджета вже найближчим часом.

Після затвердження урядом документ внесуть до Верховної Ради для другого читання.

26 листопада Міністерство фінансів України заявило про завершення переговорів МВФ щодо параметрів проекту держбюджету на 2021 рік.

5 листопада Верховна Рада підтримала у першому читанні проєкт держбюджету-2021.

У проєкті бюджету закладені наступні показники:

– Очікуване зростання економіки у 2021 році – 4,6%;

– Очікувана інфляція – 7,3% річних;

– Середній курс валюти у 2020 році буде 29,1 гривні за долар США;

– Середня зарплата в Україні (за бюджетним прогнозом) буде 13,6 тисячі гривень на місяць;

– Доходи українського бюджету-2021 – 1017 мільярдів гривень;

– Видатки бюджету – 1330 мільярдів гривень;

– Граничний дефіцит держбюджету – 270 мільярдів гривень;

– Граничний обсяг гарантованого державою боргу – майже 305 мільярдів гривень;

– На національну безпеку і оборону планують виділити 5,9% від ВВП.

На підвищення мінімальної зарплати – 41,4 мільярда гривень. З січня вона підніметься до 6 тисяч гривень на місяць, а з липня – до 6,5 тисяч; Бюджет передбачає збільшення фінансування освіти на 34 мільярди та медицини на 27,5 мільярдів; До бюджету заклали вакцинування українців від COVID-19 – 2,6 мільярда гривень.