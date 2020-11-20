Як рятувати бюджет? У Верховній Раді планують скоротити видатки на культуру і спорт

Гетманцев зазначив, що більшість українців потрібно лікувати і вони залежать від бюджету

Гетманцев: «У період кризи ми повинні дати можливість людям їсти щось, а не дивитись серіали…»

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пояснив, чому потрібно скоротити видатки Міністерства культури та інформаційної політики України.

В інтерв’ю «Главкому» Гетманцев зазначив, що держава повинна скорочувати видатки на те, що не входить до першої необхідності, що не пов’язано з соціалкою, з промисловістю і її розвитком.

«Але ми, на жаль, у цьому проєкті ще більше збільшили видатки на культуру і спорт. Я дуже поважаю нашого міністра культури Олександра Ткаченка, як фахівця і дуже послідовну людину, яка відстоює інтереси свого відомства. Але треба розуміти й інше: у період кризи ми повинні дати можливість людям їсти щось, а не дивитись серіали…», – наголосив політик.

Крім того, нардеп пояснив свою думку тим, що більшість українців потрібно лікувати і вони залежать від бюджету.

«Я маю на увазі пенсіонерів, соціально незахищені сім’ї. Дивіться, ми всі щось втрачаємо, весь світ потерпає від пандемії. Хтось більше, хтось менше. Завдяки правильній політиці уряду нам вдалося уникнути першої хвилі коронавірусу, коли люди в країнах Європи вмирали тисячами. Нам вдалося впасти (ВВП на душу населення) менше, ніж інші, більш розвинуті економічно, країни, нам вдалося забезпечити макрофінансову стабільність, безпрецедентну для всіх попередніх криз», – зазначив Гетманцев.

Нагадаємо, що Кабмін дозволив використати 100 млн грн з Covid-фонду на зйомки серіалів.

Раніше в Укравтодорі заявили, що «коронавірусний» фонд спочатку створювався для будівництва доріг.

Як повідомлялося, всі 66 млрд грн у Covid-фонді розподілені на 100% між різними відомствами. Більша частина послуг з фонду пішла не на медицину, а на абсолютно не пов'язані з пандемією потреби.

Кабінет міністрів розпорядився провести аудит Фонду боротьби з Covid-19 та перевірити, як і на що були витрачені кошти.