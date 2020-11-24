Радник Єрмака: траншу МВФ цього року не буде

В Офісі президента вже не розраховують на транш МВФ у 2020 році

«Календарно ми не встигаємо», пояснив Милованов

Україна не отримає транш від Міжнародного валютного фонду у 2020 році.

Про це заявив позаштатний радник керівника Офісу президента України Тимофій Милованов у студії «Свободи слова» на телеканалі ICTV.

«Цього року траншу МВФ не буде. Це не реально. Календарно ми не встигаємо. Можливо отримати місію МВФ, а також, якщо плідно попрацювати, досягнення домовленостей на робочому рівні», – заявив Милованов.

Він додав, що досягнення домовленостей на робочому рівні у 2020 році – важливий крок для України, бо це дасть позитивний сигнал для фінансових ринків.

«Це дозволить Україні залучити фінансування на той період, поки будуть продовжуватися перемовини з МВФ», – зазначив Милованов.

Зазначимо, на думку ексзаступника міністра економіки Павла Кухти, лише для підтримки підприємців у разі введення в Україні локдауну знадобиться 20 мільярдів гривень

Нагадаємо, прем’єр Шмигаль очікує від МВФ позитивного сигналу для отримання нового траншу.

До слова, голова Нацбанку сподівається, що місія МВФ відвідає Україну до кінця року.

10 листопада керівник Нацбанку Шевченко зустрівся з головою місії МВФ.

Як повідомлялося раніше, колишній міністр економіки Тимофій Милованов висловився за додаткову емісію гривні у випадку локдауну.

Минулого тижня стало відомо, що Милованов призначений радником керівника Офісу президента Андрія Єрмака.