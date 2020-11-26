Бюджет-2021: у Раді готуються до розгляду законопроєкту наступного тижня

Проєкт бюджету точно буде внесено до парламенту цього тижня, сьогодні-завтра, - Железняк

Проєкт Державного бюджету на 2021 рік буде внесено до кінця поточного тижня. Про це повідомив перший заступник голови комітету комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

Депутат стверджує, що парламент розглядатиме бюджет-2021 у другому читанні вже наступного тижня.

«Його (проєкт бюджету – ред.) точно буде внесено цього тижня, я думаю, що сьогодні-завтра», ─ сказав нардеп.

Железняк поінформував, що наразі відбуваються технічні моменти процесу.

«На наступному тижні будемо намагатись прийняти бюджет… Проблема в тому, що у нас є 10 днів для того, щоб ознайомитись з текстом, але, можливо, ми зробимо якесь виключення для цього. Я не впевнений що ми, як фракція, наполягатимемо на (розгляді) всі 10 днів», ─ додав парламентар.

Нагадаємо, Мінфін 26 листопада повідомив, що успішно завершив переговори з МВФ щодо проєкту держбюджету на 2021 рік. Узгодження проєкту бюджету було однією з головних передумов для початку першого перегляду спільної з МВФ програми Stand-by для України, визначення дати візиту місії Європейського департаменту МВФ та отримання чергового траншу.

25 листопада повідомлялося, що Кабінет міністрів завершує переговори з Міжнародним валютним фондом щодо бюджету України на 2021 рік. Незабаром його мають передати до парламенту.

Позаштатний радник керівника Офісу президента України Тимофій Милованов заявив, що Україна не отримає транш від Міжнародного валютного фонду у 2020 році.

Як повідомлялося, прем’єр Шмигаль очікує від МВФ позитивного сигналу для отримання нового траншу.

До слова, голова Нацбанку сподівається, що місія МВФ відвідає Україну до кінця року. 10 листопада керівник Нацбанку Шевченко зустрівся з головою місії МВФ.