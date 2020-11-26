Уряд планує зібратися на позачергове засідання для розгляду бюджету-2021

Наразі невідомо точної дати та часу проведення засідання

Кабінет міністрів України планує зібратися на позачергове засідання для розгляду проєкту Державного бюджету на 2021 рік. Інформацію про це УНН підтвердило поінформоване джерело.

Зазначається, що наразі невідомо точної дати та часу проведення засідання.

Зі слів джерела, не виключено, що уряд збереться сьогодні, 26 листопада.

Нагадаємо, Верховна Рада готується до розгляду бюджету-2021 наступного тижня. Фінансовий документ мають внести у парламент до кінця цього тижня.

Мінфін 26 листопада повідомив, що успішно завершив переговори з МВФ щодо проєкту держбюджету на 2021 рік. Узгодження проєкту бюджету було однією з головних передумов для початку першого перегляду спільної з МВФ програми Stand-by для України, визначення дати візиту місії Європейського департаменту МВФ та отримання чергового траншу.

25 листопада повідомлялося, що Кабінет міністрів завершує переговори з Міжнародним валютним фондом щодо бюджету України на 2021 рік. Незабаром його мають передати до парламенту.

Позаштатний радник керівника Офісу президента України Тимофій Милованов заявив, що Україна не отримає транш від Міжнародного валютного фонду у 2020 році.

Як повідомлялося, прем’єр Шмигаль очікує від МВФ позитивного сигналу для отримання нового траншу.

До слова, голова Нацбанку сподівається, що місія МВФ відвідає Україну до кінця року. 10 листопада керівник Нацбанку Шевченко зустрівся з головою місії МВФ.