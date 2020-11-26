Мінфін успішно завершив переговори з МВФ щодо проєкту держбюджету на 2021 рік

У Мінфіні наголосили, що в цілому параметри бюджету-2021 збігаються з оцінками фахівців Фонду, що було важливим для продовження успішної співпраці між Україною та МВФ

Узгодження проекту бюджету було однією з головних передумов визначення дати візиту місії МВФ та отримання чергового траншу

Міністерство фінансів успішно завершило переговори з МВФ стосовно основних параметрів проєкту держбюджету на 2021 рік. Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Зазначається, що узгодження проекту бюджету було однією з головних передумов для початку першого перегляду спільної з МВФ програми Stand-by для України, визначення дати візиту місії Європейського департаменту МВФ та отримання чергового траншу.

«Основний акцент перемовин стосувався формування спільного із МВФ бачення основних бюджетних показників – рамки доходів, видатків і дефіциту. Мінфін проводив щоденні консультації із експертами Фонду щодо можливостей фінансування дефіциту та пріоритетних видатків бюджету у 2021 році», ─ йдеться у повідомленні.

У Мінфіні наголосили, що в цілому параметри бюджету-2021 збігаються з оцінками фахівців Фонду, що було важливим для продовження успішної співпраці між Україною та МВФ.

25 листопада повідомлялося, що Кабінет міністрів завершує переговори з Міжнародним валютним фондом щодо бюджету України на 2021 рік. Незабаром його мають передати до парламенту.

Нагадаємо, позаштатний радник керівника Офісу президента України Тимофій Милованов заявив, що Україна не отримає транш від Міжнародного валютного фонду у 2020 році.

Як повідомлялося, прем’єр Шмигаль очікує від МВФ позитивного сигналу для отримання нового траншу.

До слова, голова Нацбанку сподівається, що місія МВФ відвідає Україну до кінця року. 10 листопада керівник Нацбанку Шевченко зустрівся з головою місії МВФ.