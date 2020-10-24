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    Суспільство

    Кіпіані анонсував вихід аудіоверсії «Справи Василя Стуса»

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    Заборонена судом до розповсюдження книга &laquo;Справа Василя Стуса&raquo; вийде у аудіоверсії - Кіпіані анонсував вихід аудіоверсії «Справи Василя Стуса»
    Заборонена судом до розповсюдження книга «Справа Василя Стуса» вийде у аудіоверсії

    «Стус звучатиме голосом мого чудового друга, режисера та актора Ахтема Сеітаблаєва» – Кіпіані

    Вахтанг Кіпіані заявив, що заборонена судом до розповсюдження книга «Справа Василя Стуса» вийде в аудіоверсії.

    Про це Кіпіані повідомив у Facebook.

    «Чудова ранкова новина. «Справа Василя Стуса» вийде в аудіоверсії. Стус звучатиме голосом мого чудового друга, режисера та актора Ахтема Сеітаблаєва», – написав Кіпіані.

    Як повідомлялося, Дарницький районний суд 19 жовтня ухвалив рішення, який частково задовольнив позов народного депутата від «Опозиційної платформи – За життя» Віктора Медведчука проти журналіста й історика Вахтанга Кіпіані та видавництва Vivat про заборону видання і поширення книги «Справа Василя Стуса».

    Своєю чергою видавництво Vivat оскаржуватиме заборону суду продавати книгу журналіста Вахтанга Кіпіані про українського письменника Василя Стуса без дозволу одного з лідерів «Опозиційної платформи – За життя», нардепа Віктора Медведчука.

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