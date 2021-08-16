Долар дорожчає на міжнародному валютному ринку

Падіння споживчої довіри в США може змусити Федеральну резервну систему відкласти скорочення своєї програми покупки облігацій

Події в Афганістані згодом можуть вплинути на економічну ситуацію у світі

Американський долар виріс на початку європейських торгів у понеділок, але залишається близько тижневого мінімуму, оскільки зростання кількості випадків захворювань Сovid-19 і падіння споживчої довіри в США можуть змусити Федеральну резервну систему (ФРC) відкласти скорочення своєї програми покупки облігацій. Про це пише investing.com.

Індекс долара, який відстежує його курс по відношенню до корзини з шести інших валют, виріс менш ніж на 0,1% до 92,550, але все ще приблизно на 0,5% нижче рівня кінця минулого тижня.

usd/jpy впала на 0,2% до 109,38

eur/usd незначно знизився до 1,1789

gbp/usd впав на 0,1% до 1,3854

чутливий до ризику aud/usd впав на 0,4% до 0,7340 після того, як через covid-19 в Австралії в минулі вихідні був продовжений карантин.

nzd/usd впав на 0,2% до 0,7022 напередодні засідання Резервного банку Нової Зеландії з питань монетарної політики в середу, яке може привести до першого підвищення базової процентної ставки в країні з 2014 року після сильних даних по зайнятості минулого тижня.

Дослідження Мічиганського університету, опубліковане в кінці минулого тижня, показало, що споживчі настрої в США впали до найнижчого рівня з 2011 року на тлі прискорення зростання захворюваності Covid-19, викликаної дельта-штамом.

Кількість дітей, госпіталізованих в США з коронавірусом, в суботу досягла рекордного рівня – трохи більше 1900, що викликає тривогу, враховуючи, що вірус досі вражав в основному літніх і хворих людей.

Це змушує трейдерів задуматися після того, як дані по інфляції і зайнятості, також опубліковані минулого тижня, посилили зростаючі очікування оголошення про скорочення програми покупки активів Федеральною резервною системою до кінця цього року.

Конференція центрального банку, яку проводить ФРС в Джексон-Хоул, штат Вайомінг, в кінці цього місяця, знаходиться в центрі уваги, але до того глава ФРС Джером Пауелл виступить у вівторок, а сам центральний банк опублікує протокол свого останнього засідання з питань монетарної політики днем пізніше.

Проте, долар торгується у вузькому діапазоні, оскільки крах афганського уряду направив не схильних до ризику трейдерів в сторону «безпечних притулків».

«Геополітичні події в Афганістані в минулі вихідні є головними в світових заголовках, але ймовірно, ще занадто рано оцінювати можливі наслідки цього на валютному ринку», – відзначили аналітики ING.

Раніше повідомлялось, що споживча довіра в США впала до мінімуму з грудня 2011 року.

Нагадаємо, фінансисти розповіли, чому долар дешевшає і чого чекати до 30-річчя Незалежності.