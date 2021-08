В Афганістані люди чіпляються за літаки та падають при зльоті: шокуючі кадри (відео)

У столиці Афганістану Кабулі люди прориваються до літаків, аби покинути країну через захоплення влади радикальним ісламістським рухом «Талібан». Щонайменше п’ятеро людей загинули, коли натовп намагався проникнути в літаки, що вилітали.

На відео афганці намагаються ззовні втриматися на літаку США, що вилітає з Кабулу.

Not a scene of Hollywood, it’s Just #Kabul air port, people want to run away, after the Capture of Kabul by the #Talibans #Afghanistan By: @Mukhtarwafayee pic.twitter.com/ZLYieJm9mX

За інформацією місцевих ЗМІ, після злету з літака падали люди.

Exclusive- A clear video (from other angle) of men falling from C-17. They were Clinging to some parts of the plane that took off from Kabul airport today. #Talibans #Afghanistan #Afghanishtan pic.twitter.com/CMNW5ngqrK