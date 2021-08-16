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    В Афганістані люди чіпляються за літаки та падають при зльоті: шокуючі кадри (відео)

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    Тисячі жителів Афганістану намагаються втекти від режиму&nbsp;&laquo;Талібану&raquo; - В Афганістані люди чіпляються за літаки та падають при зльоті: шокуючі кадри (відео)
    Тисячі жителів Афганістану намагаються втекти від режиму «Талібану»
    Фото: Aśvaka - آسواکا News Agency

    На відео афганці намагаються ззовні втриматися на літаку США, що вилітає з Кабулу

    У столиці Афганістану Кабулі люди прориваються до літаків, аби покинути країну через захоплення влади радикальним ісламістським рухом «Талібан». Щонайменше п’ятеро людей загинули, коли натовп намагався проникнути в літаки, що вилітали.

    На відео афганці намагаються ззовні втриматися на літаку США, що вилітає з Кабулу.

    За інформацією місцевих ЗМІ, після злету з літака падали люди.

    Нагадаємо, в Афганістані 16 серпня люди у відчаї почали штурмувати літаки.

    Влада понад 60 країн у спільній заяві закликали забезпечити безпечний виїзд іноземців та афганців, які хочуть покинути Афганістан.

    У неділю, 15 серпня, український літак евакуював з Кабула громадян п'яти країн.

    Нагадаємо, що за словами президента України Володимира Зеленського, на борту українського літака перебували майже 80 осіб, зокрема вісім українців. Водночас спершу український лідер повідомляв, що Україна евакуювала з Афганістану 30 осіб.

    Раніше повідомлялося, що президент Афганістану Ашраф Гані покинув країну і відлетів у Таджикистан.

    Таліби захопили столицю Афганістану Кабул без бою. Уряд віддав їм владу, щоб уникнути кровопролиття.

    За повідомленням ООН, у травні та червні 2021 року було вбито або поранено майже 2400 мирних жителів Афганістану, що є найбільшим показником за ці два місяці з моменту початку обліку у 2009 році.

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    Теги: ЗМІ США ООН Афганістан літак Таджикистан Україна Талібан Twitter президент
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    В Афганістані люди чіпляються за літаки та падають при зльоті: шокуючі кадри (відео)