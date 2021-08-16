В Афганістані люди чіпляються за літаки та падають при зльоті: шокуючі кадри (відео)

На відео афганці намагаються ззовні втриматися на літаку США, що вилітає з Кабулу

У столиці Афганістану Кабулі люди прориваються до літаків, аби покинути країну через захоплення влади радикальним ісламістським рухом «Талібан». Щонайменше п’ятеро людей загинули, коли натовп намагався проникнути в літаки, що вилітали.

На відео афганці намагаються ззовні втриматися на літаку США, що вилітає з Кабулу.

Not a scene of Hollywood, it’s Just #Kabul air port, people want to run away, after the Capture of Kabul by the #Talibans #Afghanistan

By: @Mukhtarwafayee pic.twitter.com/ZLYieJm9mX — Aśvaka - آسواکا News Agency (@AsvakaNews) August 16, 2021

За інформацією місцевих ЗМІ, після злету з літака падали люди.

Exclusive- A clear video (from other angle) of men falling from C-17. They were Clinging to some parts of the plane that took off from Kabul airport today. #Talibans #Afghanistan #Afghanishtan pic.twitter.com/CMNW5ngqrK — Aśvaka - آسواکا News Agency (@AsvakaNews) August 16, 2021

Нагадаємо, в Афганістані 16 серпня люди у відчаї почали штурмувати літаки.

Влада понад 60 країн у спільній заяві закликали забезпечити безпечний виїзд іноземців та афганців, які хочуть покинути Афганістан.

У неділю, 15 серпня, український літак евакуював з Кабула громадян п'яти країн.

Нагадаємо, що за словами президента України Володимира Зеленського, на борту українського літака перебували майже 80 осіб, зокрема вісім українців. Водночас спершу український лідер повідомляв, що Україна евакуювала з Афганістану 30 осіб.

Раніше повідомлялося, що президент Афганістану Ашраф Гані покинув країну і відлетів у Таджикистан.

Таліби захопили столицю Афганістану Кабул без бою. Уряд віддав їм владу, щоб уникнути кровопролиття.

За повідомленням ООН, у травні та червні 2021 року було вбито або поранено майже 2400 мирних жителів Афганістану, що є найбільшим показником за ці два місяці з моменту початку обліку у 2009 році.