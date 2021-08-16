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    Економіка та фінанси

    США розглядають можливість позбавити Росію важливого статусу

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    США присвоїли Росії статус країни з ринковою економікою з 1 квітня 2002 року - США розглядають можливість позбавити Росію важливого статусу
    США присвоїли Росії статус країни з ринковою економікою з 1 квітня 2002 року
    Фото з відкритих джерел

    Розслідування пов'язане зі скаргою американських компаній, які імпортують з Росії аміачну селітру

    Міністерство торгівлі США розпочало розслідування щодо того, чи відповідає РФ статусу країни з ринковою економікою. Про це йдеться повідомляє російський «Інтерфакс».

    «У межах розслідування справедливої вартості нітрату амонію, що поставляється з Російської Федерації, ми виявили, що заявник (компанії з США – Главком) надав міністерству торгівлі достатньо доказів для того, щоб розглянути питання про те, чи варто продовжувати розглядати Росію як країну з ринковою економікою», – йдеться у документі.

    США присвоїли Росії статус країни з ринковою економікою з 1 квітня 2002 року. На країни, які мають такий статус, за американськими законами складніше накласти антидемпінгові мита.

    Шість критеріїв ринкової економіки прописані у законі США про тарифи від 1930 року, а саме:

    • ступінь конвертованості валюти іноземної держави в валюту інших країн;
    • ступінь, у якому ставки заробітної плати в іноземній країні визначаються шляхом вільних переговорів між працівниками і менеджментом;
    • ступінь, у якому спільні підприємства чи інші інвестиції фірм інших зарубіжних країн дозволені в іноземній країні;
    • ступінь державної власності або контролю над засобами виробництва;
    • ступінь державного контролю за розподілом ресурсів і за рішеннями підприємств про ціни на продукцію та обсяги випуску;
    • інші відповідні фактори, які уповноважений орган вважатиме необхідними.

    Нагадаємо, нещодавно США на два роки запровадили санкції проти трьох компаній з Росії в рамках заборони на передачу Ірану, КНДР та Сирії технологій щодо зброї масового знищення.

    Прокуратура, фіскали та СБУ викрили компанію, яка постачала мінеральні добрива з Росії в обхід мита.

    Теги: Росія США економіка санкції
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    США розглядають можливість позбавити Росію важливого статусу