США розглядають можливість позбавити Росію важливого статусу

США присвоїли Росії статус країни з ринковою економікою з 1 квітня 2002 року

Розслідування пов'язане зі скаргою американських компаній, які імпортують з Росії аміачну селітру

Міністерство торгівлі США розпочало розслідування щодо того, чи відповідає РФ статусу країни з ринковою економікою. Про це йдеться повідомляє російський «Інтерфакс».

«У межах розслідування справедливої вартості нітрату амонію, що поставляється з Російської Федерації, ми виявили, що заявник (компанії з США – Главком) надав міністерству торгівлі достатньо доказів для того, щоб розглянути питання про те, чи варто продовжувати розглядати Росію як країну з ринковою економікою», – йдеться у документі.

США присвоїли Росії статус країни з ринковою економікою з 1 квітня 2002 року. На країни, які мають такий статус, за американськими законами складніше накласти антидемпінгові мита.

Шість критеріїв ринкової економіки прописані у законі США про тарифи від 1930 року, а саме:

ступінь конвертованості валюти іноземної держави в валюту інших країн;

ступінь, у якому ставки заробітної плати в іноземній країні визначаються шляхом вільних переговорів між працівниками і менеджментом;

ступінь, у якому спільні підприємства чи інші інвестиції фірм інших зарубіжних країн дозволені в іноземній країні;

ступінь державної власності або контролю над засобами виробництва;

ступінь державного контролю за розподілом ресурсів і за рішеннями підприємств про ціни на продукцію та обсяги випуску;

інші відповідні фактори, які уповноважений орган вважатиме необхідними.

Нагадаємо, нещодавно США на два роки запровадили санкції проти трьох компаній з Росії в рамках заборони на передачу Ірану, КНДР та Сирії технологій щодо зброї масового знищення.

Прокуратура, фіскали та СБУ викрили компанію, яка постачала мінеральні добрива з Росії в обхід мита.