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    Думки вголос

    Нью-Йорк. Нова коронавірусна реальність

    • Олеся Остафьєва

      Співвласниця відьма-бару «Лиса гора»

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    Потрапити в ресторан або спортзал без сертифікату про вакцинацію не вийде - Нью-Йорк. Нова коронавірусна реальність
    Потрапити в ресторан або спортзал без сертифікату про вакцинацію не вийде
    фото з відкритих джерел

    Зробити щеплення в Нью-Йорку не проблема – це можна зробити в будь-якій аптеці

    Мовою оригіналу

    Наше совсем скорое будущее. Вчера на уличный джаз в Браянт парке пускали только с ПЦР или сертификатом о вакцинации. У горожан уже есть соответсвующее приложение и кьюар-коды. Меня, правда, пустили с моей справкой о вакцинации на украинском языке и кодов не требовали. Добрые люди.

    Но уже ближайшие дни, чтобы попасть в ресторан или спортзал, наличие такого кода будет обязательным. Уже сейчас при бронировании некоторых ресторанов выскакивает объявление, что после 16 августа без вакцины попасть внутрь будет невозможно.

    Местные СМИ пишут, что с 16 августа начинается пилотный проект, а полностью программа заработает с середины сентября.

    Привиться в Нью-Йорке не проблема – это можно сделать в любой аптеке, просто зайдя с улицы. Уже даже вроде бы по 100 долларов тебе платят за вакцинацию, потому как все желающие уже привились (в НЙ, кстати, самый высокий уровень вакцинации в стране). Таксист по прилету рассказывал нам ужасы про Дельту, но уличных госпиталей или засилья скорых тут не наблюдается. Как и засилья туристов - по сравнению с прошлой жизнью город кажется пустым.

    Ну и ПЦР тест тоже можно сделать практически на каждом шагу, бесплатно. По всему городу стоят уличные палатки, где ты можешь сдать тест и получить на почту результат. И только в аэропорту JFK тест 220 долларов

    Джерело: блог Олесі Остафьєвої

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: здоров'я США медицина Нью-Йорк епідемія щеплення вакцинація коронавірус
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    Нью-Йорк. Нова коронавірусна реальність