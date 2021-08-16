Нью-Йорк. Нова коронавірусна реальність

Зробити щеплення в Нью-Йорку не проблема – це можна зробити в будь-якій аптеці

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Наше совсем скорое будущее. Вчера на уличный джаз в Браянт парке пускали только с ПЦР или сертификатом о вакцинации. У горожан уже есть соответсвующее приложение и кьюар-коды. Меня, правда, пустили с моей справкой о вакцинации на украинском языке и кодов не требовали. Добрые люди.

Но уже ближайшие дни, чтобы попасть в ресторан или спортзал, наличие такого кода будет обязательным. Уже сейчас при бронировании некоторых ресторанов выскакивает объявление, что после 16 августа без вакцины попасть внутрь будет невозможно.

Местные СМИ пишут, что с 16 августа начинается пилотный проект, а полностью программа заработает с середины сентября.

Привиться в Нью-Йорке не проблема – это можно сделать в любой аптеке, просто зайдя с улицы. Уже даже вроде бы по 100 долларов тебе платят за вакцинацию, потому как все желающие уже привились (в НЙ, кстати, самый высокий уровень вакцинации в стране). Таксист по прилету рассказывал нам ужасы про Дельту, но уличных госпиталей или засилья скорых тут не наблюдается. Как и засилья туристов - по сравнению с прошлой жизнью город кажется пустым.

Ну и ПЦР тест тоже можно сделать практически на каждом шагу, бесплатно. По всему городу стоят уличные палатки, где ты можешь сдать тест и получить на почту результат. И только в аэропорту JFK тест 220 долларов

Джерело: блог Олесі Остафьєвої

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