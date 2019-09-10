Долар і євро дешевшають: курс валют на 10 вересня



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Офіційний курс гривні встановлено на рівні 25,02 грн/долар

На 10 вересня 2019 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 25,02 грн/дол.

Про це йдеться на сайті Національного банку України.

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 10 вересня встановлені на такому рівні:

25,026567 грн за долар;

27,611811 грн за євро;

0,381680 грн за російський рубль;

30,928940 грн за фунт стерлінгів.

Порівняно з 9 вересня курс всіх зазначених валют знизився, крім рубля та фунта стерлінгів, курс яких зріс. На 9 вересня 2019 року офіційний курс гривні був встановлений на рівні 25,08 грн/дол.