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    Долар і євро дешевшають: курс валют на 10 вересня

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    Долар і євро дешевшають: курс валют на 10 вересня

    Офіційний курс гривні встановлено на рівні 25,02 грн/долар

    На 10 вересня 2019 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 25,02 грн/дол.

    Про це йдеться на сайті Національного банку України.

    Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 10 вересня встановлені на такому рівні:

    25,026567 грн за долар;

    27,611811 грн за євро;

    0,381680 грн за російський рубль;

    30,928940 грн за фунт стерлінгів.

    Порівняно з 9 вересня курс всіх зазначених валют знизився, крім рубля та фунта стерлінгів, курс яких зріс. На 9 вересня 2019 року офіційний курс гривні був встановлений на рівні 25,08 грн/дол.

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