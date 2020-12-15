Долар продовжує падати: курс валют на 15 грудня
Американська валюта подешевшала ще на 10 копійок
Національний банк України на 15 грудня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,86 гривень за долар. Курс на 10 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.
Про це свідчать дані на сайті регулятора.
Офіційний курс гривні до долара на 15 грудня встановлено на такому рівні: 27,8661 гривень за 1 долар (-0,1005 грн). При цьому курс долара на 14 грудня становить: 27,9666 гривень за 1 долар.
Таким чином, офіційний курс впав до мінімуму за три місяці. Востаннє нижче курс був 13 вересня - 27,83 гривень за долар.
Курс долара на міжбанку станом на 10:00 14 грудня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 3 копійки до 27,94 гривень за долар, курс купівлі до 27,92 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 6 копійок до 33,93 гривень за євро.