Нацбанк посилив гривню: долар впав нижче 28 гривень вперше за три місяці

Долар подешевшав на 11 копійок

Національний банк України на 14 грудня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,96 гривень за долар. Курс на 11 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 14 грудня встановлено на такому рівні: 27,9666 гривень за 1 долар (-0,1084 грн). При цьому курс долара на 11 грудня складає: 28,075 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс впав нижче 28 гривень вперше за три місяці. Востаннє нижче курс був 14 вересня - 27,90 гривень за долар.

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 11 грудня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 6 копійок до 27,99 гривень за долар, курс купівлі до 27,97 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 15 копійок до 33,93 гривень за євро.