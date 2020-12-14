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    Нацбанк посилив гривню: долар впав нижче 28 гривень вперше за три місяці

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    <span>Національний банк на 14 грудня встановив курс 27,96 грн за долар</span> - Нацбанк посилив гривню: долар впав нижче 28 гривень вперше за три місяці
    Національний банк на 14 грудня встановив курс 27,96 грн за долар
    Фото з відкритих джерел

    Долар подешевшав на 11 копійок

    Національний банк України на 14 грудня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,96 гривень за долар. Курс на 11 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

    Про це свідчать дані на сайті регулятора.

    Офіційний курс гривні до долара на 14 грудня встановлено на такому рівні: 27,9666 гривень за 1 долар (-0,1084 грн). При цьому курс долара на 11 грудня складає: 28,075 гривень за 1 долар.

    Таким чином, офіційний курс впав нижче 28 гривень вперше за три місяці. Востаннє нижче курс був 14 вересня - 27,90 гривень за долар.

    Курс долара на міжбанку станом на 10:00 11 грудня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 6 копійок до 27,99 гривень за долар, курс купівлі до 27,97 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 15 копійок до 33,93 гривень за євро.

     Читайте також: Долар стійко дешевшає. Фінансисти дали прогноз, чи впаде курс нижче 28 гривень
    Теги: Національний банк курс валют гривня
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