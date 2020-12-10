Нацбанк прогнозує прискорення інфляції у найближчі місяці

У Нацбанку запевняють, що карантин у січні не «підштовхне» інфляцію

НБУ очікує помірне зростання цін

Національний банк України прогнозує прискорення темпів зростання цін у найближчі місяці. До цільового діапазону інфляція повернеться лише наприкінці 2021 року.

Про це 10 грудня повідомив голова НБУ Кирило Шевченко.

За його словами, жвавий попит підтримував зростання цін впродовж останніх місяців. Підвищення доходів та погіршення очікувань, зокрема через невизначеність щодо карантину, спонукали громадян до активніших витрат.

«НБУ очікує помірне зростання цін з поверненням до кінця року у цільовий діапазон 5%+/-1 в.п», – зазначив Шевченко.

Окрім того, голова НБУ наголосив, що анонсовані урядом карантинні обмеження на січень 2021 року несуттєво впливатимуть на економічну активність, споживчий попит та відповідно інфляцію.

У Нацбанку також відзначили, що без підтримки МВФ і інших офіційних кредиторів, істотно зменшаться можливості держави щодо підтримки економіки. «Це фінансування критично важливе для фінансування запланованих бюджетних витрат, – сказав Шевченко.

Також 10 грудня Національний банк ухвалив рішення не змінювати облікову ставку та залишити її на рівні 6%.

Зазначимо, облікова ставка - це вартість кредитів НБУ комерційним банкам, які можуть отримати від центробанку довгострокове або короткострокове рефінансування. Опосередковано ставка повинна визначати ціну кредитів на ринку.

Нагадаємо, основним інструментом, за допомогою якого НБУ впливає на рівень інфляції, є облікова (ключова) ставка. За даними НБУ, в Україні зміна облікової ставки НБУ найбільше впливає на рівень інфляції через 9-18 місяців.

Якщо прогнозована інфляція знаходиться вище цільового рівня, то для її зниження облікова (ключова) ставка підвищується для приведення інфляції до цілі 5%. І навпаки: при більш низькому прогнозованому показнику інфляції порівняно з цільовим рівнем ключова ставка знижується.



