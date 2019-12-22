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    Донька Кузьми Скрябіна вийшла заміж: фото

    • Розсилка
    Донька Кузьми Скрябіна вийшла заміж: фото

    Єдина донька музиканта вчиться на медика

    Донька відомого музиканта Андрія Кузьменка (Скрябіна), який трагічно загинув у ДТП 2015 року, вийшла заміж.

    Про це повідомляється на офіційній сторінці «Світського життя« в Instagram.

    «Донька Кузьми Барбара вийшла заміж! Наші вітання подружжю майбутніх лікарів», - вказано під фото подружжя з Катею Осадчою.

    Зазначимо, молодята побралися в одному з документ-сервісів «Готово».

    Також фотографією з весілля поділився на своїй сторінці в Instagram український співак Dzidzio. На фото артист позує разом із молодятами.

    «Я сьогодні прийшов привітати з Днем весілля двох прекрасних молодих людей: Барбару і Віктора! Бася – єдина дочка Кузьми, а він сьогодні разом з нами святкує і радіє за свою дитину, за таку гарну нову сім'ю«, – написав Dzidzio.

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    Друзі, я сьогодні прийшов привітати з Днем весілля двох прекрасних молодих людей: Барбару та Віктора! Бася - єдина дочка Кузьми, а він сьогодні разом з нами тішиться, святкує та радіє за свою дитину, за таку гарну нову сім‘ю, за всі ті роки, які вони мають прожити в коханні, щасті та багатстві. Многая літа молодій парі!!! А ше - прошу Вас, люди, напишіть у коментах вітання для Барбари та Віктора в День їхнього весілля

    ДТП весілля Instagram співак
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