Донька Кузьми Скрябіна вийшла заміж: фото
Єдина донька музиканта вчиться на медика
Донька відомого музиканта Андрія Кузьменка (Скрябіна), який трагічно загинув у ДТП 2015 року, вийшла заміж.
Про це повідомляється на офіційній сторінці «Світського життя« в Instagram.
«Донька Кузьми Барбара вийшла заміж! Наші вітання подружжю майбутніх лікарів», - вказано під фото подружжя з Катею Осадчою.
Зазначимо, молодята побралися в одному з документ-сервісів «Готово».
Також фотографією з весілля поділився на своїй сторінці в Instagram український співак Dzidzio. На фото артист позує разом із молодятами.
«Я сьогодні прийшов привітати з Днем весілля двох прекрасних молодих людей: Барбару і Віктора! Бася – єдина дочка Кузьми, а він сьогодні разом з нами святкує і радіє за свою дитину, за таку гарну нову сім'ю«, – написав Dzidzio.
Переглянути цей допис в Instagram
Друзі, я сьогодні прийшов привітати з Днем весілля двох прекрасних молодих людей: Барбару та Віктора! Бася - єдина дочка Кузьми, а він сьогодні разом з нами тішиться, святкує та радіє за свою дитину, за таку гарну нову сім‘ю, за всі ті роки, які вони мають прожити в коханні, щасті та багатстві. Многая літа молодій парі!!! А ше - прошу Вас, люди, напишіть у коментах вітання для Барбари та Віктора в День їхнього весілля
Коментарі ()1000 символів залишилось