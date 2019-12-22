Донька Кузьми Скрябіна вийшла заміж: фото



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Єдина донька музиканта вчиться на медика

Донька відомого музиканта Андрія Кузьменка (Скрябіна), який трагічно загинув у ДТП 2015 року, вийшла заміж.

Про це повідомляється на офіційній сторінці «Світського життя« в Instagram.

«Донька Кузьми Барбара вийшла заміж! Наші вітання подружжю майбутніх лікарів», - вказано під фото подружжя з Катею Осадчою.

Зазначимо, молодята побралися в одному з документ-сервісів «Готово».

Також фотографією з весілля поділився на своїй сторінці в Instagram український співак Dzidzio. На фото артист позує разом із молодятами.

«Я сьогодні прийшов привітати з Днем весілля двох прекрасних молодих людей: Барбару і Віктора! Бася – єдина дочка Кузьми, а він сьогодні разом з нами святкує і радіє за свою дитину, за таку гарну нову сім'ю«, – написав Dzidzio.