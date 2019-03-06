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    Доньку екс-президента Узбекистану Карімова помістили в колонію

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    <p>Раніше Гульнара Карімова знаходилася під домашнім арештом</p> - Доньку екс-президента Узбекистану Карімова помістили в колонію

    Раніше Гульнара Карімова знаходилася під домашнім арештом

    У прокуратурі заявили, що Карімова під час відбування покарання систематично порушувала встановлені судом зобов'язання

    Старшу доньку екс-президента Узбекистану Гульнару Карімову, яку влітку минулого року було засуджено до обмеження волі строком на п'ять років, 5 березня перевели з-під домашнього арешту до колонії загального режиму.

    Про це повідомляє «Озодлик».

    Раніше її дочка Іман Карімова розповіла, що співробітники прокуратури відвезли її матір у домашньому халаті з ванної кімнати у невідомому напрямку.

    У прокуратурі заявили, що Карімова під час відбування покарання систематично порушувала встановлені судом зобов'язання. Так, 22 листопада 2018 року Карімова самовільно залишила місце проживання, у зв'язку з чим вона була попереджена про недопустимість порушення порядку та умов відбування покарання.

    Незважаючи на попередження, Карімова продовжила злісно порушувати порядок та умови відбування покарання, у тому числі неодноразово використовувала засоби зв'язку, зокрема інтернет, та активно перешкоджала відшкодуванню завданої нею шкоди, встановленої в кримінальній справі.

    У прокуратурі пояснили, що на підставі подання Служби пробації при ГУВП МВС Республіки Узбекистан, у зв'язку зі злісним порушенням порядку та умов відбування покарання, прийнято ухвалу про заміну покарання Карімовій на позбавлення волі з відбуванням строку, що залишився, в колонії загального режиму.

    Джерело: 112 Україна

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