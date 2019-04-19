Доповідь Мюллера: Янукович хотів через Манафорта передати Трампу «мирний план» документ



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Дональд Трамп, Пол Манафорт та Віктор Янукович Колаж: grondamorin.com

Янукович прагнув створити автономію на сході України та очолити її

Український президент-втікач Віктор Янукович намагався через американського політтехнолога Пола Манафорта передати тоді ще кандидату у президенти США Дональду Трампу «мирний план» щодо створення автономії на окупованому Донбасі.

Про це йдеться у доповіді спецпрокурора Роберта Мюллера.

Цей план, за яким Янукович прагнув створити автономію на сході України та очолити її, він передавав Манафорту через його українського партнера Костянтина Килимника. Водночас, прокурори Мюллера вважають, що останній міг співпрацювати з російськими спецслужбами.

Янукович хотів заручитися підтримкою Трампа і вважав, що у Кремлі також підтримають цей план, якщо з боку США зроблять крок назустріч.

Після зустрічі із президентом-втікачем Килимник просив Манафорта про зустріч, щоб передати деякі «повідомлення».

«Повідомлення стосувалося «мирного плану» щодо України, який, як потім визнав Манафорт, мав бути прихованим способом Росії контролювати східну Україну», - йдеться у доповіді.

Незважаючи на запевнення Манафорта, що він назвав цей план «божевільним» і не передавав його Трампу, прокурори Мюллера не змогли ані довести, ані спростувати того, що «мирний план» Януковича не бачили в Білому домі.

Окрім цього, у доповіді вказується, що у своїх приватних зашифрованих розмовах Пол Манафорт називав президента-втікача Віктора Януковича «чолов’ягою, який подарував мені найбільшу банку чорної ікри».

Нагадаємо, у доповіді Мюллера вказано, що Росія втручалась у вибори США, але Трамп не був у змові.

Такі висновки підтвердив у четвер на спеціальній прес-конференції у Вашингтоні генпрокурор США Вільям Барр перед оприлюдненням повного змісту розслідування Мюллера.

Як відомо, Роберт Мюллер був призначений на посаду спеціального прокурора 17 травня 2017 року для проведення розслідування втручання РФ у президентські вибори в США, а також можливої змови кампанії Трампа з росіянами.

Відтоді його офіс висунув кримінальні обвинувачення проти 37 осіб, п'ятеро з яких отримали реальні терміни ув'язнення. Серед них - колишні помічники в кампанії Трампа Рік Гейтс і Георгій Пападопулос, екс-радник президента з питань нацбезпеки Майкл Флінн та особистий адвокат Майкл Коен. Останній судовий процес відбувся над керівником кампанії Трампа Полом Манафортом.

Джерело: ТСН