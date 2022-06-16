Дорадчий орган Євросоюзу підтримав надання Україні статусу кандидата

17 червня очікується висновок Єврокомісії щодо заявок України, Грузії та Молдови на вступ до ЄС

Рішення підтримали 200 депутатів

Європейський економічний і соціальний комітет ухвалив резолюцію на підтримку надання Україні статусу країни-кандидата на членство в ЄС, а також рекомендації для європейських інституцій та урядів країн-членів ЄС щодо надання Україні допомоги у повоєнному відновленні. Про це повідомляє Укрінформ.

Рішення підтримали 200 депутатів – майже всі, хто взяв участь у пленарному засіданні комітету. «ЄЕСК закликає Європейську раду надати Україні статус кандидата на членство в ЄС на зустрічі 23-24 червня 2022 року. Статус кандидата має бути наданий Україні без шкоди для процесу входження країн Західних Балкан. ЄЕСК виступає за створення системи поетапних інтеграційних кроків на основі acquis communitaire (законодавства ЄС – ред.)», – йдеться у резолюції.

У документі висловлюється солідарність з Україною, наголошується на важливості активного залучення громадянського суспільства до забезпечення життєдіяльності держави та для продовження надання базових соціальних послуг в умовах російського військового вторгнення. У ньому також містяться конкретні рекомендації щодо створення умов для адаптації українських біженців на трудовому ринку ЄС та забезпечення їхнього доступу до соціальних послуг, включаючи освіту та медичне обслуговування.

У резолюції наголошується на необхідності мобілізації міжнародної допомоги для підтримки економіки України у нинішніх важких умовах, а також для масштабного відновлення соціальної та іншої важливої інфраструктури, зруйнованої внаслідок російської агресії.

«Понад 60 відсотків європейців підтримують приєднання України до Європейського Союзу, і національні уряди мають брати це до уваги. Тому що Україна може допомогти вдихнути нове життя у Європейський Союз, привнести свою душу. Тому що йдеться не лише про економіку, не лише про стандарти. Це - про цінності, правду та єдність. Дякую вам за допомогу й підтримку», – заявив представник України при ЄС посол Всеволод Ченцов на пленарному засіданні ЄЕСК.

У резолюції наголошується на необхідності мобілізації міжнародної допомоги для підтримки економіки України у нинішніх важких умовах, а також для масштабного відновлення соціальної та іншої важливої інфраструктури, зруйнованої внаслідок російської агресії.

Європейський соціально-економічний комітет – дорадчий орган Європейського Союзу, який був створений, щоб забезпечити представництво інтересів різних економічних і соціальних груп.

17 червня очікується висновок Єврокомісії щодо заявок України, Грузії та Молдови на вступ до ЄС.

Як повідомлялося, Єврокомісія збирається порекомендувати надати Україні статус кандидата на вступ до Європейського союзу.

Нагадаємо, 11 червня глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн провела переговори у Києві з президентом Володимиром Зеленським і заявила, що вони дозволять фіналізувати оцінку заявки України на вступ до ЄС до кінця наступного тижня.

До слова, президент Зеленський заявив, що рішення про надання Україні статусу кандидата посилить увесь ЄС.