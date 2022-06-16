Генштаб повідомив, скільки рашистів воює на території України

До війни в Україні РФ залучила приватні військові кампанії – до 8 тис. осіб

Станом на 16 червня на напрямках, де відбуваються бойові дії, перебувають близько 220 тис. окупанітв

Росія залучила до широкомасштабної збройної агресії проти України близько 330 тис. осіб. Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов під час брифінгу.

«На сьогодні до широкомасштабної збройної агресії проти України Росією залучено близько 330 тисяч осіб», – розповів Громов.

За його інформацією, станом на 16 червня на напрямках, де відбуваються бойові дії, перебувають близько 220 тисяч солдатів російської армії.

«Крім того, залучено військові частини та підрозділи мобілізаційного резерву противника – понад 80 тисяч осіб, бойові армійські системи – до 7 тис. осіб, федеральна служба військ нацгвардії – до 18 тисяч, а також приватні військові кампанії – до 8 тис. осіб», – додав Громів.

Нагадаємо, триває 113-та доба повномасштабної війни Росії проти України. На Донецькому напрямку противник веде бойові дії уздовж лінії зіткнення. Основні зусилля зосереджує на Бахмутському напрямку. Ворог не припиняє спроб встановлення повного контролю над містом Сєвєродонецьк. Веде штурм, бої тривають.

Станом на 16 червня ліквідовано вже близько 32 950 рашистів та знищено тисячі одиниць військової техніки.