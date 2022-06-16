Президентка Європарламенту пояснила, чому важливий візит світових лідерів до Києва

Метсола вважає, що Україна повинна отримати шанс на вступ до Євросоюзу

Метсола: «Ми дійсно розчаруємо не тільки українців, а й себе, і наш Союз, якщо закриємо двері перед цим сміливим народом»

Візит канцлера Німеччини Олафа Шольца, президента Франції Еммануеля Макрона і прем'єр-міністра Італії Маріо Драгі до Києва може вплинути на рішення ЄС про надання Україні статусу кандидата. Про це заявила глава Європарламенту Роберта Метсола, повідомляє Rai News.

«Сьогоднішній візит не тільки символічний, але і політично важливий з огляду на те, що ми будемо вирішувати наступного тижня по кандидатурі України» – сказала Метсола.

Вона додала, що Україна повинна отримати шанс на вступ до Євросоюзу, але процес приєднання «завжди має кілька кроків».

«Ми дійсно розчаруємо не тільки українців, а й себе, і наш Союз, якщо закриємо двері перед цим сміливим народом», –заявила глава Європарламенту.

Нагадаємо, сьогодні, 16 червня, прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі, канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Франції Еммануель Макрон прибули до Києва. Також відомо, що президент розпочав переговори з європейською делегацією.

Раніше повідомлялося, що лідери європейських країн «везуть» Україні кандидатство в ЄС. Також вони проситимуть повернутися до переговорного процесу з главою країни-агресора Володимиром Путіним.

Згодом стало відомо, що до них приєднався ще один лідер – президент Румунії Клаус Йоханніс.