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Дощі, подекуди сильний вітер: прогноз погоди на 29 березня

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Дощі, подекуди сильний вітер: прогноз погоди на 29 березня
фото: Станіслав Груздєв, «Главком»

Вдень в більшості областей будуть сильні пориви вітру до 15-20 м/с

29 березня у низці областей пройде дощ. Температура вдень сягатиме до 16° тепла. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У пʼятницю буде хмарно з проясненнями. Очікуються дощі. На Закарпатті та в Карпатах вночі та вранці пройдуть значні дощі (на високогір'ї з мокрим снігом), і в південній частині місцями очікується невеликий дощ.

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, сягатиме швидкості 7-12 м/с. Уночі в західних, вдень в усіх областях, крім північно-східних місцями сильні пориви вітру до 15-20 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від 4° до 9° тепла. Вдень температура переважно сягатиме 11-16° тепла. На півдні підніметься до 20° тепла.

На високогір'ї Карпат температура становитиме 1-6° морозу вночі та 5-10° тепла вдень.

Дощі, подекуди сильний вітер: прогноз погоди на 29 березня фото 1

На Київщині буде хмарно з проясненнями. Вночі очікується невеликий, вдень помірний дощ.

Вітер переважно південно-західний, досягатиме швидкості 7-12 м/с. Вдень місцями сильні пориви до 15-20 м/с.

Температура в Київській області становитиме від 4-9° тепла вночі та 11-16° тепла вдень. У Києві стовпчики термометрів покажуть 6-8° тепла вночі та 12-14° тепла вдень.

Теги: прогноз погоди погода Укргідрометцентр

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