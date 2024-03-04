В Україну повертаються дощі: прогноз погоди на 4 березня

У Києві та області прогнозують сильні пориви вітру

У понеділок, 4 березня в Україні буде мінлива хмарність. У західних областях очікується невеликий дощ, вночі подекуди з мокрим снігом, на решті території без опадів. Про це повідомляє Український гідрометцентр.

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Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 5-10° тепла, на Закарпатті та Прикарпатті вночі 1-6° тепла, вдень 10-15°. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

На Київщині буде мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний , 7-12 м/с.

Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 5-10° тепла; у Києві вночі близько 0°, вдень 6-8° тепла.