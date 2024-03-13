Місцями невеликий дощ та мокрий сніг: прогноз погоди на 13 березня

Ніч у деяких населених пунктах буде морозною

В Україні 13 березня буде хмарно з проясненнями. У більшості регіонів, крім північно-східних і східних, синоптики прогнозують невеликий дощ і мокрий сніг. Про це повідомляє Український гідрометцентр.

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Крім північно-східних та східних областей, невеликий дощ та мокрий сніг. На Вінничині, Черкащині, Кіровоградщині, Одещині, Миколаївщині та у Карпатах помірні опади. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, у східних областях 2-7° морозу, на заході та півдні країни 0-5° тепла; вдень 1-6° тепла. На Закарпатті, півдні Одещини та в Криму 8-13° тепла.

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У Києві та області 13 березня також буде хмарно з проясненнями. Очікується невеликий дощ та мокрий сніг.

На Київщині температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 1-6° тепла. У Києві вночі близько 0°, вдень 2-4° тепла. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с.