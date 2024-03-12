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Хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 12 березня

Діана Гасюк
glavcom.ua
Хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 12 березня
фото: Станіслав Груздєв, «Главком»

На Київщині 12 березня вдень місцями буде невеликий дощ

У вівторок, 12 березня майже по всій території України буде мінлива хмарність. Про це повідомляє Український гідрометеоцентр.

Вночі у західних, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях, вдень на Правобережжі та Херсонщині дощ, подекуди з мокрим снігом; на решті території без опадів. На Правобережжі хмарно, на решті території мінлива хмарність. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, у західних областях пориви вітру 15-20 м/с.

Температура вночі у західних, південно-західних областях та в Криму 0-5° тепла, на решті території 1-6° морозу, на північному сході країни до 9° морозу, вдень 2-7° тепла, в Криму до 11°; на Закарпатті вночі 4-9° тепла, вдень 9-14°.

Хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 12 березня фото 1

На Київщині 12 березня буде хмарно, вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ.

Температура вночі 1-6° морозу, вдень 2-7° тепла; у Києві вночі 1-3° морозу, вдень 3-5° тепла. Вітер південно-східний , 7-12 м/с.

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Теги: Україна дощ погода вітер

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