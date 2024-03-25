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Дощі, подекуди туман: прогноз погоди на 25 березня

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Дощі, подекуди туман: прогноз погоди на 25 березня
фото: Станіслав Груздєв, «Главком»

На заході та півночі місцями пройде дощ з мокрим снігом

25 березня буде хмарно з проясненнями. У низці областей пройде дощ. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У понеділок у більшості південних, центральних областей пройдуть помірні, а вдень місцями значні дощі. У західних та північних областях місцями невеликий дощ, вночі подекуди з мокрим снігом. На решті території без опадів.

У західних областях вночі та вранці місцями буде туман. Вітер південний з переходом на північний, сягатиме швидкості 5-10 м/с.

Температура повітря вночі переважно становитиме 0-5° тепла. У центральних областях вночі очікується до 7° тепла.

Вдень температура коливатиметься від 5° до 10° тепла. У південно-східних областях підніметься до 9-14° тепла.

Дощі, подекуди туман: прогноз погоди на 25 березня фото 1

На Київщині хмарно з проясненнями. Місцями пройде невеликий дощ. Вітер переважно північний зі швидкістю до 5-10 м/с.

Температура в Київській області становитиме 0-5° тепла вночі та 5-10° тепла вдень. У Києві стовпчики термометрів покажуть 1-3° тепла вночі та 8-10° тепла вдень.

Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр погода

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