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Місцями опади та туман: прогноз погоди на 15 березня

Діана Гасюк
glavcom.ua
Місцями опади та туман: прогноз погоди на 15 березня
фото: Станіслав Груздєв, «Главком»

 Повітря у Києві та Київській області максимально прогріється до +9°С

У п'ятницю, 15 березня в Україні буде хмарно з проясненнями. Про це повідомляє Український гідрометцентр.

У південній частині, східних та більшості центральних областей невеликий дощ, вночі подекуди з мокрим снігом, на решті території без істотних опадів. Вночі та вранці у західних областях місцями туман.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, на узбережжі морів 1-6° тепла; вдень 4-9° тепла, на заході та півдні країни 7-12°. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

На Київщині буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 4-9° тепла; у Києві вночі близько 0°, вдень 6-8° тепла.

Місцями опади та туман: прогноз погоди на 15 березня фото 1
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Теги: Україна вітер дощ погода

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