Усю територію країни накриють опади: прогноз погоди на 14 березня

У більшості центральних та північних областей на дорогах подекуди ожеледиця

У четвер, 14 березня в Україні буде хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують дощ із мокрим снігом усюди, крім півдня. Про це повідомляє Український гідрометцентр.

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Уночі та вранці у більшості центральних та північних областей на дорогах подекуди ожеледиця. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 3-8° тепла; на Закарпатті та в Криму вночі 1-6° тепла, вдень 7-12°. Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с.

На Київщині буде хмарно з проясненнями. Вночі пройде невеликий мокрий сніг, а день мине без істотних опадів. Вночі та вранці на дорогах подекуди буде ожеледиця.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 3-8° тепла; у Києві вночі близько 0°, вдень 4-6° тепла. Вітер східний , 5-10 м/с.