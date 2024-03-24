Дощ у низці областей: прогноз погоди на 24 березня

На високогір'ї Карпат очікується мокрий сніг та дощ

24 березня у низці областей пройде дощ. Температура вдень переважно сягатиме 12° тепла. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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У неділю буде хмарно з проясненнями. У західних, північних, вдень і в більшості центральних та Одеській областях очікується дощ. На високогір'ї Карпат буде мокрий сніг та дощ. На решті території без опадів.

Вітер південний з переходом в західних і північних областях на північно-західний, сягатиме швидкості 5-10 м/с.

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Температура повітря вночі коливатиметься від 3 до 8° тепла. У східних, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях та в Криму очікується близько 0°.

Вдень температура переважно сягатиме 7-12° тепла. На півдні та сході країни очікується до 15° тепла. На високогір'ї Карпат температура протягом доби становитиме 0-5° тепла.

На Київщині буде хмарно з проясненнями. Очікується дощ. Вітер південний з переходом на північно-західний, досягатиме швидкості 5-10 м/с.

Температура в Київській області становитиме від 3-8° тепла вночі та 7-12° тепла вдень. У Києві стовпчики термометрів покажуть 6-8° тепла вночі та 10° тепла вдень.