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Дощі та до 27°C тепла: прогноз погоди на 5 жовтня

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Дощі та до 27°C тепла: прогноз погоди на 5 жовтня
фото з відкритих джерел

У суботу в Україні буде мінлива хмарність, на заході та півночі дощі

Сьогодні, 5 жовтня, парасольки знадобляться мешканцям заходу та півночі України, включаючи Київщину, де очікуються дощі. В інших регіонах переважатиме мінлива хмарність, без опадів, лише на Черкащині можливий дощ вдень. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

На заході, півночі та у Вінницькій області буде хмарно з періодичними дощами. Температура вночі 11-16°, вдень 16-21°, на крайньому заході прохолодніше – 10-15°.

У центральних та східних областях очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень по-літньому тепло – 22-27°.

Найтепліше буде на півдні країни, де також переважатиме мінлива хмарність, без опадів. Температура вночі 9-14°, на Одещині 13-18°, вдень 22-27°.

Дощі та до 27°C тепла: прогноз погоди на 5 жовтня фото 1

У Києві субота буде хмарною з періодичними дощами. Температура вночі 14-16°, вдень 17-19°.

Нагадаємо, 5 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони.

Теги: прогноз погоди вітер дощ

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