У Ялті стався потоп

Через негоду вулиці міста залило водою

Внаслідок сильних дощів вулиці Ялти залило водою. Місцеві жителі публікують відео з наслідками негоди.

Так, на одному з відео, які поширили мешканці Ялти, можна помітити величезні потоки води прямо на проїжджій частині.

Наслідки негоди в Ялті скріншот з відео

Внаслідок сильних дощів вулиці Ялти залило водою скріншот з відео

Раніше повідомлялося, що в місті сильний дощ, гроза і злива. Місцеві скаржилися, що через потоки на вулицях не можуть дістатися до своїх домівок

Нагадаємо, у низці областей України сьогодні, 16 вересня, оголошено штормове попередження. Зокрема, 15 вересня в Одесі випала майже півмісячна норма дощових опадів – 19 мм.

Як повідомлялося, у Польщі стався масштабний потоп. Через негоду у більш ніж 350 дитячих садках та школах у чотирьох воєводствах заняття було припинено. Повінь називають найсильнішою з 1997 року. Внаслідок повені загинули двоє людей.

Сильні дощі також призвели до повеней в Австрії, Чехії та Румунії. Зокрема, у Чехії повінь стала результатом затяжних дощів, які продовжуються на півдні країни з 12 вересня.

Через негоду без електрики залишилося близько 260 тис. будинків, спецслужби евакуювали близько 1,9 тис. мешканців. Майже повністю припинило роботу залізничне сполучення у Моравсько-Сілезькому регіоні.

До слова, у місті Дальнереченськ Приморського краю в ніч проти 6 серпня прорвало дамбу. У будівлі місцевої школи підготовлено пункт тимчасового розміщення постраждалих від повені.