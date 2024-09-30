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Одразу у двох областях України випав сніг (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Одразу у двох областях України випав сніг (фото)
На горі Піп Іван Чорногірський сьогодні вдарив мороз
фото: Facebook/Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

Сьогодні, 30 вересня, в Україні очікується погіршення погодних умов

Одразу в кількох областях України випав сніг. Опади помітили в Закарпатській та Івано-Франківській областях.

Сніг випав на Драгобраті, під Петросом та на Пожижевській полонині.

Сніг випав на Драгобраті
Сніг випав на Драгобраті
фото: Facebook/Наташа Вус
В Івано-Франківській області випав сніг
В Івано-Франківській області випав сніг
фото: Василь Шепетюк
Сніг на Пожижевській полонині
Сніг на Пожижевській полонині
фото: Василь Шепетюк

На вершині гори Піп Іван Чорногірський сьогодні вдарив мороз – температура впала до п’яти градусів нижче нуля. За даними рятувальників, на високогір'ї зранку туман, вітер північний 20-22 м/с

Нагадаємо, 30 вересня 2024 року в Україні очікується погіршення погодних умов. На заході країни, зокрема в Житомирській, Вінницькій, Львівській, Закарпатській, Хмельницькій та Рівненській областях, пройдуть дощі, а в горах Карпат, ймовірно, можливий перший сніг.

До слова, українські міста накриває піщана буря. Йдеться про Харків, Дніпро, Полтаву, Луганщину, Донеччину тощо.

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Теги: погода Закарпаття прогноз погоди снігопад Івано-Франківщина

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