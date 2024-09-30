Одразу у двох областях України випав сніг (фото)
Сьогодні, 30 вересня, в Україні очікується погіршення погодних умов
Одразу в кількох областях України випав сніг. Опади помітили в Закарпатській та Івано-Франківській областях.
Сніг випав на Драгобраті, під Петросом та на Пожижевській полонині.
На вершині гори Піп Іван Чорногірський сьогодні вдарив мороз – температура впала до п’яти градусів нижче нуля. За даними рятувальників, на високогір'ї зранку туман, вітер північний 20-22 м/с
Нагадаємо, 30 вересня 2024 року в Україні очікується погіршення погодних умов. На заході країни, зокрема в Житомирській, Вінницькій, Львівській, Закарпатській, Хмельницькій та Рівненській областях, пройдуть дощі, а в горах Карпат, ймовірно, можливий перший сніг.
❄️У Закарпатській та Івано-Франківській областях випав сніг. pic.twitter.com/xHlxKa5PqQ— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 30, 2024
До слова, українські міста накриває піщана буря. Йдеться про Харків, Дніпро, Полтаву, Луганщину, Донеччину тощо.
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