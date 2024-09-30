Сонце в тумані та бруд на підвіконні: пилова буря дісталася Києва (відео)

Ситуація з пиловими бурями триватиме до п'ятниці, коли напрям вітру в Україні зміниться на південний та західний

Попри прогнози синоптиків про те, що пилова буря з Каспійської низовин потрапить на територію Київщини 1 та 2 жовтня, запилення у вигляді найдрібніших частин вже дісталася Києва. Жителі столиці у мережі демонструють відповідні відео.

На опублікованих кадрах одна із мешканок міста показала запилене підвіконня у квартирі через пил.

Дрібний пил уже дістався Києва - сонця у столиці майже не видно.

На ніч не зачинили вікно. Результат - на підвіконні pic.twitter.com/w3kiYl6KGR — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 30, 2024

Також вже по обіді у Києві спостерігалося затуманення неба, сонце ніби перебуває за темною завісою. Погіршилася видимість.

Ситуація з пиловими бурями триватиме до п'ятниці, коли напрям вітру в Україні зміниться на південний та західний. Пил потраплятиме до нас хвилями, тобто покращення чергуватимуться з погіршеннями видимості та якості повітря.

Як повідомлялося, у Каспійській низовині станом на ранок 30 вересня спостерігається пилова буря і високе запилення повітря. Оскільки вітер зараз переносить повітря з того регіону, тобто з південного сходу, то піднятий в Каспії пил у вигляді найдрібніших його частин переноситься в Україну у верхніх шарах атмосфери.

Також 30 вересня у Києві спостерігається задимлення через пожежі у Київській області. А 1 та 2 жовтня, за повідомленням Укргодрометцентру, у столиці очікується погіршенні якості повітря через потрапляння пилу з району Каспію.

Міндовкілля радить дотримуватися рекомендацій та за можливості не перебувати на відкритому повітрі, особливо під час періодів інтенсивного диму.