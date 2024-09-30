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Сонце в тумані та бруд на підвіконні: пилова буря дісталася Києва (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Сонце в тумані та бруд на підвіконні: пилова буря дісталася Києва (відео)
Пилова буря вже накрила Київ
фото: glavcom.ua

Ситуація з пиловими бурями триватиме до п'ятниці, коли напрям вітру в Україні зміниться на південний та західний

Попри прогнози синоптиків про те, що пилова буря з Каспійської низовин потрапить на територію Київщини 1 та 2 жовтня, запилення у вигляді найдрібніших частин вже дісталася Києва. Жителі столиці у мережі демонструють відповідні відео.

На опублікованих кадрах одна із мешканок міста показала запилене підвіконня у квартирі через пил. 

Також вже по обіді у Києві спостерігалося затуманення неба, сонце ніби перебуває за темною завісою. Погіршилася видимість. 

Ситуація з пиловими бурями триватиме до п'ятниці, коли напрям вітру в Україні зміниться на південний та західний. Пил потраплятиме до нас хвилями, тобто покращення чергуватимуться з погіршеннями видимості та якості повітря.

Як повідомлялося, у Каспійській низовині станом на ранок 30 вересня спостерігається пилова буря і високе запилення повітря. Оскільки вітер зараз переносить повітря з того регіону, тобто з південного сходу, то піднятий в Каспії пил у вигляді найдрібніших його частин переноситься в Україну у верхніх шарах атмосфери.

Також 30 вересня у Києві спостерігається задимлення через пожежі у Київській області. А 1 та 2 жовтня, за повідомленням Укргодрометцентру, у столиці очікується погіршенні якості повітря через потрапляння пилу з району Каспію.

Міндовкілля радить дотримуватися рекомендацій та за можливості не перебувати на відкритому повітрі, особливо під час періодів інтенсивного диму. 

Теги: екологія повітря вітер відео Сонце

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