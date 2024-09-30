Буде хмарна та дощова погода: прогноз на 30 вересня

На більшій частині України 30 вересня ітимуть дощі

30 вересня 2024 року в Україні очікується погіршення погодних умов. На заході країни, зокрема в Житомирській, Вінницькій, Львівській, Закарпатській, Хмельницькій та Рівненській областях, пройдуть дощі, а в горах Карпат, ймовірно, можливий перший сніг. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Вітер буде північно-східний, 3-5 м/с.

Нічна температура в цих регіонах коливатиметься від +7 до +12 °C, а вдень очікується від 12 до 15 °C в західних областях і 18-25°C у східних.

Прогноз погоди на 30 вересня Фото: Укргідрометцентр

У Київській області також очікується дощова погода. Тмепература коливатиметься від 6 до 8 °C, вночі та від 15 до 17 °C вдень.