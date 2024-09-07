Супертайфун «Ягі» обрушився на Китай (відео)

11-й тайфун цього року, вдруге обрушився на південь Китаю

Вітер зі швидкістю до 209 км/год зносить автомобілі

Супертайфун «Ягі», 11-й тайфун цього року, вдруге обрушився на південь Китаю, цього разу в провінції Гуандун, після початкового удару по Хайнаню. З вітром, що досягав швидкості 208,8 км/год, тайфун спричинив масову евакуацію понад 574 511 жителів, призупинення транспортного сполучення та закриття шкіл. Про це інформує Xinhua.

Влада вжила екстрених заходів для захисту населення. У Гуандуні було евакуйовано понад 574 511 жителів, зокрема 407 064 людей у Чжаньцзяні. Усі 84 873 рибальські човни знайшли притулок у гаванях. Було призупинено рух водного та залізничного транспорту, а також закрито школи у 10 містах провінції.

💨Супертайфун "Ягі" обрушився на Китай



Із провінції Хайнань уже евакуйовано близько 420 тисяч осіб. Вітер зі швидкістю до 209 км/год зносить автомобілі. Усі установи та аеропорти закриті. 💨💨 pic.twitter.com/1zuhdktgsk — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 7, 2024

На Хайнані також було проведено масову евакуацію – 419 367 жителів було переселено у безпечні місця. Роботу 89 туристичних пам’яток призупинено, а рух на дорогах, мостах і тунелях тимчасово закрито в багатьох містах.

Метеорологи прогнозують, що «Ягі» продовжить рух на північний захід, поступово втрачаючи свою силу. Очікується, що в суботу вдень він знову вийде на сушу поблизу китайсько-в'єтнамського кордону, після чого його інтенсивність значно зменшиться.

Наслідки цього потужного тайфуну вже відчутні: порушення транспортного сполучення, закриття установ та підприємств, евакуація сотень тисяч людей. Наразі влада та рятувальні служби працюють у посиленому режимі, щоб мінімізувати збитки та забезпечити безпеку населення.

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