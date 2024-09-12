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Грози та дощі накриють Україну: прогноз погоди на 12 вересня

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Грози та дощі накриють Україну: прогноз погоди на 12 вересня
Опади очікуються переважно по всій території країни
фото з відкритих джерел

У Київській області буде хмарно з проясненнями

У середині тижня, 12 вересня, в Україні буде багато дощів і гроз. Опади очікуються на заході, у більшості південних і північних областей, а також місцями в центральній частині країни. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Вітер південно-східного напрямку, на заході країни зміниться на північно-західний, швидкістю 7-12 м/секунду.

Температура в західних областях підвищиться до +20°...+22°, а на решті території буде +25°...+29°, на крайньому сході – до +30°.

Грози та дощі накриють Україну: прогноз погоди на 12 вересня фото 1
скриншот: meteo.gov.ua

У Київській області буде хмарно з проясненнями. Очікується короткочасний дощ, вдень місцями можливі грози. Вітер південно-східний, 7-12 м/секунду. Температура вночі 14-19°, вдень 23-28°. У Києві вночі 16-18°, вдень 25-27°.

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Теги: прогноз погоди вітер

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