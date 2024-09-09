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На Київщині майже 400 рятувальників борються з пожежею на відкритій території (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
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На Київщині майже 400 рятувальників борються з пожежею на відкритій території (фото)
Наразі на місці працюють 399 рятувальників, 103 одиниці техніки від ДСНС, залучені з різних куточків України
фото: ДСНС України

Фахівці радіаційно-хімічного захисту постійно обстежують територію, на даний момент радіаційний фон у нормі

У Київській області триває ліквідація пожежі на відкритій території. Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

«Наразі на місці працюють 399 рятувальників, 103 одиниці техніки від ДСНС, залучені з різних куточків України, а також 17 одиниць техніки від лісового господарства. Через сильний вітер вогонь швидко розповсюджується на нові ділянки. До ліквідації пожежі також залучено п’ять одиниць важкої інженерної техніки для створення мінералізованих смуг. Працюють бульдозери, трактори й важкі тягачі», – йдеться у повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

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У Київській області триває ліквідація пожежі на відкритій території
фото: ДСНС України, Facebook

Крім того, фахівці радіаційно-хімічного захисту постійно обстежують територію. На даний момент, запевнили рятувальники, радіаційний фон у нормі.

Нагадаємо, у Київській області працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій загасили пожежу. Полум'я охопило територію у Чорнобильській зоні площею 421 га. Про це повідомляє пресслужба ДСНС Київської області у середу, 4 вересня. Пожежники здолали пожежу на відкритій території Чорнобильської зони у Київській області. Вогонь горів на місцині, площею 421 га. 

У ДСНС зазначили, що для гасіння вогню на Київщині залучили 130 рятувальників, 37 одиниць техніки від ДСНС та сім одиниць техніки від лісового господарства.

До слова, на Київщині горять торфовища. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій України (ДСНС). Надзвичайники виявили три осередки загорання торфу в області.  До ліквідації пожежі залучені 75 вогнеборців і 21 одиниця техніки.

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Теги: державна служба рятувальники вітер Київщина пожежа радіація

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