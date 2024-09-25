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Середа потішить киян теплом: прогноз погоди на 25 вересня

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Середа потішить киян теплом: прогноз погоди на 25 вересня
фото: glavcom.ua

У Києві вночі +11-13°, вдень +25-27°

Протягом 25 вересня у Києві та Київській області прогнозується мінлива хмарність, без опадів. Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

По Київщині прогнозується вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі +9-14°, вдень +23-28°. У Києві вночі +11-13°, вдень +25-27°.

Як уточнила синоптикиня Наталка Діденко, у Києві середа обіцяє бути сухою сонячною та теплою, до +26 градусів. «Відчутніше похолодання орієнтовно – 29-го вересня, але до остаточно стійкого зниження температури повітря ще далеко. Атмосферний фронт із заходу, повʼязаний із скандинавським циклоном Brigitta, залицятиметься завтра до України - у наших західних областях місцями пройдуть дощі, ймовірно з грозами», – уточнила Діденко.

Атмосферний фронт із заходу, повʼязаний із скандинавським циклоном Brigitta
Атмосферний фронт із заходу, повʼязаний із скандинавським циклоном Brigitta

Нагадаємо, у Київській області на річці Десна зафіксовано рекордно низький рівень води за всю історію спостережень. За даними спостережень, сьогодні, 24 вересня, о 8:00 на гідрологічному посту р. Десна – с. Літки, був зафіксований найнижчий рівень води за весь період спостережень починаючи з 1923 року – 69 см над нулем поста.

 

Теги: прогноз погоди повітря вітер фронт погода Наталка Діденко

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