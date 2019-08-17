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    Дощі та грози: сьогодні в Україні очікується прохолодна погода

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    Дощі та грози: сьогодні в Україні очікується прохолодна погода

    Погода в Україні буде лютувати в деяких областях

    Погода в Україні в суботу, 17 серпня, принесе сильні зливи і грози в деякі області. Також по всій країні збережеться холодна погода.

    Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

    Так, сьогодні справжня грозова стихія зі зливою і шквалистим вітром очікується на Сході країни. Грози зі зливами накриють також Сумську область.

    Сильний дощ синоптики обіцяють і мешканцям Київщини, а в Чернігівській, Полтавській і Дніпропетровській області опади будуть не настільки рясними, але з грозами.

    На решті території сухо, але прохолодно, очікується мінлива хмарність.

    На Заході найближчої ночі від +8 до +13, а вдень температура дещо підвищиться порівняно з сьогоднішнім днем (+21... +24), вище показники будуть на Закарпатті - від +24 до +26 градусів.

    Найхолодніше буде завтра на Півночі - від +19 до +21, вночі +11... +14 градусів.

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    В центральних областях також свіжо - найближча ніч від +10 до +14, вдень +20... +24.

    Все ще комфортна температура збережеться в південних і східних регіонах - вночі +13... +19, вдень +25... +28.

    У Києві сьогодні злива і холод +19... +21, вночі +11... +13.

    прогноз погоди Укргідрометцентр негода дощ
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