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    Холодно і волого: кліматологи підбили підсумки квітня в Києві

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    Цвітіння дерев і квітів у Києві цьогоріч розпочалося значно пізніше, ніж завжди - Холодно і волого: кліматологи підбили підсумки квітня в Києві
    Цвітіння дерев і квітів у Києві цьогоріч розпочалося значно пізніше, ніж завжди
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    Цьогоріч весна забарилась

    Середньомісячна температура квітня у Києві становила +8°С, що на 2°С нижче за кліматичну норму. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

    За даними спостережень метеостанції обсерваторії, найхолодніше було 8 квітня, коли мінімальна температура опустилась під ранок до -0,5°С, а найтепліше – 30 квітня, коли максимальна температура піднялась до +22 градусів.

    Опадів на проспекті Науки випало близько до норми – 45 мм, що на 3 мм більше за середні багаторічні показники.

    Як повідомлялося, середньомісячна температура березня у Києві становила +2,7°С, що на 0,2°С вище за кліматичну норму.

    Найхолодніше було 10 та 11 березня, коли мінімальна температура опустилась під ранок до мінус 8,5°С, а найтепліше – 28 числа, коли максимальна температура піднялась до +16,5 градусів. З 13 березня середньодобова температура повітря у столиці стійко перетнула позначку 0°С в бік потепління, що свідчить про початок метеорологічної весни, яка розпочалась на 12 днів пізніше кліматичної норми.

    Як повідомляв Укргідрометцентр, цього четверга в Україні різко зміниться погода. Усі центральні області накриє грозова злива.

    Середа, 5 квітня, погода в Україні буде однією з найтепліших у Європі.

    У другій половині тижня в Україні побільшає дощів, а з неділі-понеділка значно потеплішає.

    Теги: прогноз погоди Київ Укргідрометцентр повітря весна
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