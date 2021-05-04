В Україні цього тижня різко зміниться погода

Усі центральні області накриє грозова злива

Вже цього четверга в Україні різко зміниться погода. Усі центральні області накриє грозова злива. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

З 6 травня у центрі країни зміниться погода. У Житомирській, Вінницькій, Київській, Чернігівській, Сумській, Черкаській, Полтавській, Кропивницькій, Миколаївській та Одеській областях буде дощ з грозою. Втім, температура повітря вдень складе +14+18, а вночі +6+11.

Вже 7 травня грози з дощем будуть у більшості областей України, а 8 травня – грозові зливи накриють всю країну.

Зазначимо, сьогодні погода в Україні здебільшого обіцяє бути сонячною та теплою. Температура повітря вдень досягне +17.

У більшості районів центральних, східних, Тернопільської, Хмельницької, Чернівецької, Житомирської, Сумської, Одеської, Миколаївської областей переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.