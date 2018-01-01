Дощі та мокрий сніг накриють частину України: прогноз погоди на 2 січня

В Україні 2 січня протягом дня передбачається +2+6 градусів тепла

У вівторок, 2 січня, у західних та північних областях України пройдуть дощі з мокрим снігом. На решті території країни очікується суха та хмарна із проясненнями погода.

Про це повідомила синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook.

За її словами в Україні 2 січня протягом дня передбачається +2+6 градусів тепла.

«Дощі найбільш ймовірні у західних областях плюс Вінниччина, Житомирщина, а надвечір і Київщина», – зазначила синоптик.

У Києві у вівторок вдень істотних опадів не очікується, лише надвечір можливі незначні дощі. Температура повітря вночі +2 градуси, вдень +4 градуси

На 2 січня синоптики прогнозують у західних, північних областях дощ, місцями з мокрим снігом, на решті території без істотних опадів. Вітер південний і південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу; вдень 2-7° тепла.

Уночі та вранці в Україні, окрім сходу, місцями туман. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.