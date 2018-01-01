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    Дощі та мокрий сніг накриють частину України: прогноз погоди на 2 січня

    В Україні 2 січня протягом дня передбачається +2+6 градусів тепла
    У вівторок, 2 січня, у західних та північних областях України пройдуть дощі з мокрим снігом. На решті території країни очікується суха та хмарна із проясненнями погода. Про це повідомила синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook. За її словами в Україні 2 січня протягом дня передбачається +2+6 градусів тепла. «Дощі найбільш
    • Сьогодні, 07:25
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    В Україні 2 січня протягом дня передбачається +2+6 градусів тепла

    У вівторок, 2 січня, у західних та північних областях України пройдуть дощі з мокрим снігом. На решті території країни очікується суха та хмарна із проясненнями погода.

    Про це повідомила синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook.

    За її словами в Україні 2 січня протягом дня передбачається +2+6 градусів тепла.

    «Дощі найбільш ймовірні у західних областях плюс Вінниччина, Житомирщина, а надвечір і Київщина», – зазначила синоптик.

    У Києві у вівторок вдень істотних опадів не очікується, лише надвечір можливі незначні дощі. Температура повітря вночі +2 градуси, вдень +4 градуси

    На 2 січня синоптики прогнозують у західних, північних областях дощ, місцями з мокрим снігом, на решті території без істотних опадів. Вітер південний і південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу; вдень 2-7° тепла.

    Уночі та вранці в Україні, окрім сходу, місцями туман. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.

    прогноз погоди Київщина Житомирщина Вінниччина
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