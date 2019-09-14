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    Дощі та похолодання: прогноз погоди в Україні на 14 вересня

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    Дощі та похолодання: прогноз погоди в Україні на 14 вересня

    До України йде холодна осінь

    У найближчу добу погоду в Україні визначить прохолодне та вологе повітря.

    Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    14 вересня в Києві мінлива хмарність, вночі і вранці місцями невеликий дощ, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13...+15 градусів, вдень +20...+22 градуси.

    На заході України мінлива хмарність, вночі і вранці місцями невеликий дощ, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9...+15 градусів, вдень +17...+23 градуси.

    У Карпатах вночі і вранці місцями невеликий дощ, температура вночі +9...+14 градусів, вдень +12...+17 градусів.

    На півночі України мінлива хмарність, вночі і вранці місцями невеликий дощ, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +10...+15 градусів, вдень +17...+23 градуси.

    У центрі України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9...+15 градусів, вдень +17...+23 градуси, у Дніпропетровській області +23...+28 градусів.

    На сході України мінлива хмарність, без опадів, тільки вдень у Харківській області місцями невеликий дощ, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9...+15 градусів, вдень +22...+28 градусів.

    На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +10...+15 градусів, в Одеській області +13...+18 градусів, вдень +23...+29 градусів.

    У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +10...+15 градусів, вдень +23...+28 градусів.

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