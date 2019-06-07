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    Дощі та спека до +30 градусів: прогноз погоди на 7 червня

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    Дощі та спека до +30 градусів: прогноз погоди на 7 червня

    Дощі з грозами найбільш ймовірні у західних областях

    7 червня погода в Україні буде дощовою майже у всіх областях. Сухо буде тільки на Дніпропетровщині, Полтавщині та в Криму.

    Стовпчики термометрів піднімуться до відміток у 25-30 градусів, а на вихідних досягнуть позначки в 28-34 градуси.

    При цьому, сьогодні дощі з грозами найбільш ймовірні у західних областях, місцями в Одеській та Миколаївській областях, ввечері в Харківській і Сумській областях.

    Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вдень 24-29°, у західних областях 24-26°.

    На Київщині 7 червня місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 27-29°.

    У Києві істотні опади не прогнозуються. Температура повітря досягне 28 градусів, далі підвищиться до 30.

    8-9 червня в Києві – локальні періодичні дощі і спека.

    прогноз погоди спека повітря вітер негода
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