  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Дощі в Албанії: південь країни затопило, людей евакуюють

    Протягом останніх діб було евакуйовано понад 100 сімей, які жили поблизу річки Вйоса, близько 120 км на північний захід від столиці Тирани
    На півдні Албанії безперервно йдуть дощі і це призвело до сильних повеней, кілька річок вийшли з берегів, в деяких регіонах проводиться евакуації жителів. Про це повідомляє видання The Associated Press. Міністерство оборони Албанії повідомило про те, що протягом останніх діб було евакуйовано понад 100 сімей, які жили поблизу річки Вйоса, близько
    • Сьогодні, 14:52
    • Розсилка

    Протягом останніх діб було евакуйовано понад 100 сімей, які жили поблизу річки Вйоса, близько 120 км на північний захід від столиці Тирани

    На півдні Албанії безперервно йдуть дощі і це призвело до сильних повеней, кілька річок вийшли з берегів, в деяких регіонах проводиться евакуації жителів. Про це повідомляє видання The Associated Press.

    Міністерство оборони Албанії повідомило про те, що протягом останніх діб було евакуйовано понад 100 сімей, які жили поблизу річки Вйоса, близько 120 км на північний захід від столиці Тирани.

    За останні три дні в результаті сильних опадів одна людина загинула і ще троє отримали травми.

    За інформацією місцевої влади, були затоплені 3334 домогосподарства, 3076 гектарів сільськогосподарських угідь, станом на вечір п'ятниці 23 тис. жителів залишилися без енергопостачання.

    Прем'єр-міністр Еді Рама заявив, що 6400 співробітників рятувальних служб, поліцейських і військових допомагають впоратися з «дуже критичною ситуацією».

    Читайте також
    стихійні лиха
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ