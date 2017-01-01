Дощі в Албанії: південь країни затопило, людей евакуюють

Протягом останніх діб було евакуйовано понад 100 сімей, які жили поблизу річки Вйоса, близько 120 км на північний захід від столиці Тирани

На півдні Албанії безперервно йдуть дощі і це призвело до сильних повеней, кілька річок вийшли з берегів, в деяких регіонах проводиться евакуації жителів. Про це повідомляє видання The Associated Press. Міністерство оборони Албанії повідомило про те, що протягом останніх діб було евакуйовано понад 100 сімей, які жили поблизу річки Вйоса, близько



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Протягом останніх діб було евакуйовано понад 100 сімей, які жили поблизу річки Вйоса, близько 120 км на північний захід від столиці Тирани

На півдні Албанії безперервно йдуть дощі і це призвело до сильних повеней, кілька річок вийшли з берегів, в деяких регіонах проводиться евакуації жителів. Про це повідомляє видання The Associated Press.

Міністерство оборони Албанії повідомило про те, що протягом останніх діб було евакуйовано понад 100 сімей, які жили поблизу річки Вйоса, близько 120 км на північний захід від столиці Тирани.

За останні три дні в результаті сильних опадів одна людина загинула і ще троє отримали травми.

За інформацією місцевої влади, були затоплені 3334 домогосподарства, 3076 гектарів сільськогосподарських угідь, станом на вечір п'ятниці 23 тис. жителів залишилися без енергопостачання.

Прем'єр-міністр Еді Рама заявив, що 6400 співробітників рятувальних служб, поліцейських і військових допомагають впоратися з «дуже критичною ситуацією».