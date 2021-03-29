Довибори в Раду. Поліція Прикарпаття не побачила правопорушень

Поліціянти повідомили, що в день голосування на Прикарпатті грубих правопорушень не було допущено

Поліцейські Івано-Франківської області забезпечили правопорядок під час проміжних та повторних виборів. До цього залучили понад шістсот правоохоронців Прикарпаття, повідомили в пресслужбі поліції.

Поліціянти повідомили, що в день голосування грубих правопорушень не було допущено, кримінальних проваджень не зареєстровано. Усі звернення від громадян стосовно порушень зареєстровані відповідно до вимог чинного законодавства як у день тиші, так і в день голосування. Щодо них тривають перевірки.

У «день тиші», 27 березня, коли будь-яка політична агітація заборонена, до поліції поступило п'ять повідомлень про можливі правопорушення.

У день волевиявлення всі виборчі дільниці відкрилися й закрилися вчасно – порушень щодо цього не зафіксовано. Щодо звернень, то їх надійшло 23, а саме: Надвірнянщина – 15, Богородчанщина – 5, Яремче – 2, Коломийщина – 1. За ці два дні кримінальних проваджень не зареєстровано.

«Загалом день голосування відбувся без серйозних порушень виборчого процесу. Поліцейські оперативно відпрацьовували всі повідомлення й надавали їм правову оцінку», – йдеться в повідомленні.

Зазначимо що в день голосування на проміжних та повторних виборах 28 березня поліцейські зареєстрували 39 повідомлень, пов’язаних із виборчим процесом. Найбільше порушень зареєстровано в Івано-Франківській області.

Нагадаємо, що в Донецькій та Івано-Франківській областях обирали двох народних депутатів серед 32 кандидатів.

На Донеччині відбулося голосування в одномандатному виборчому окрузі № 50 Комарської сільської ради Волноваського району та Шахівської сільської ради Покровського району. У день виборів зареєстровано 15 повідомлень, пов’язаних із порушенням виборчого законодавства.

Андрій Аксьонов від партії «Порядок» вже переміг на проміжних виборах до Верховної Ради по округу № 50. Так, за підсумками опрацювання 100% протоколів із дільниць, він отримав 19 949 голосів, що становить 65,46%. На Прикарпатті наразі лідирує Василь Вірастюк.