ЦВК призначила на кінець березня довибори до Ради на 50 окрузі
Виборчий процес розпочнеться за 60 днів до дня виборів – 27 січня
Позафракційний нардеп Руслан Требушкін нещодавно склав мандат
Центральна виборча комісія призначила проміжні вибори народного депутата в окрузі № 50 Донецької області на 28 березня 2021 року.
Позафракційний нардеп Руслан Требушкін від цього округу на місцевих виборах став міським головою Покровська і склав мандат.
Як повідомляє пресслужба ЦВК, таке рішення комісія ухвалила на засіданні у вівторок. Виборчий процес розпочнеться за 60 днів до дня виборів – 27 січня.
Раніше ЦВК призначила на 28 березня проміжні вибори депутата в окрузі № 87 Івано-Франківської області. Народний депутат від «Слуги народу» Зіновій Андрійович від цього округу склав мандат після того, як його обрали мером Надвірної.
Також у ЦВК розповіли, коли можуть відбутися вибори мера Харкова.