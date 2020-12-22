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    Політика

    ЦВК призначила на кінець березня довибори до Ради на 50 окрузі

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    <p>Виборчий процес розпочнеться за&nbsp;60 днів до&nbsp;дня виборів&nbsp;&ndash; 27 січня</p> - ЦВК призначила на кінець березня довибори до Ради на 50 окрузі

    Виборчий процес розпочнеться за 60 днів до дня виборів – 27 січня

    Фото: Главком

    Позафракційний нардеп Руслан Требушкін нещодавно склав мандат

    Центральна виборча комісія призначила проміжні вибори народного депутата в окрузі № 50 Донецької області на 28 березня 2021 року.

    Позафракційний нардеп Руслан Требушкін від цього округу на місцевих виборах став міським головою Покровська і склав мандат.

    Як повідомляє пресслужба ЦВК, таке рішення комісія ухвалила на засіданні у вівторок. Виборчий процес розпочнеться за 60 днів до дня виборів – 27 січня.

    Раніше ЦВК призначила на 28 березня проміжні вибори депутата в окрузі № 87 Івано-Франківської області. Народний депутат від «Слуги народу» Зіновій Андрійович від цього округу склав мандат після того, як його обрали мером Надвірної. 

    Також у ЦВК розповіли, коли можуть відбутися вибори мера Харкова.

    Теги: ЦВК Верховна Рада вибори депутат Донеччина політика
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