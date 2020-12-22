ЦВК призначила на кінець березня довибори до Ради на 50 окрузі

Виборчий процес розпочнеться за 60 днів до дня виборів – 27 січня

Позафракційний нардеп Руслан Требушкін нещодавно склав мандат

Центральна виборча комісія призначила проміжні вибори народного депутата в окрузі № 50 Донецької області на 28 березня 2021 року.

Позафракційний нардеп Руслан Требушкін від цього округу на місцевих виборах став міським головою Покровська і склав мандат.

Як повідомляє пресслужба ЦВК, таке рішення комісія ухвалила на засіданні у вівторок. Виборчий процес розпочнеться за 60 днів до дня виборів – 27 січня.

Раніше ЦВК призначила на 28 березня проміжні вибори депутата в окрузі № 87 Івано-Франківської області. Народний депутат від «Слуги народу» Зіновій Андрійович від цього округу склав мандат після того, як його обрали мером Надвірної.

Також у ЦВК розповіли, коли можуть відбутися вибори мера Харкова.