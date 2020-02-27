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    Довибори у Верховну Раду: 179 окрузі на Харківщині перший скандал з «агентом Москви»

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    Кандидати у нардепи у 179 окрузі Михайло Соколов та Ігор Швайка - Довибори у Верховну Раду: 179 окрузі на Харківщині перший скандал з «агентом Москви»
    Кандидати у нардепи у 179 окрузі Михайло Соколов та Ігор Швайка

    Кандидат Швайка хотів зняти з виборів конкурента Соколова, звинувативши його у приховуванні російського громадянства

    Шостий апеляційний адміністративний суд відмовив у задоволенні позову кандидата в нардепи від ВО «Свобода» Ігорю Швайці, який добивався скасування реєстрації іншого кандидата у 179 окрузі на проміжних виборах до Верховної Ради Михайла Соколова.

    Про це повідомляє «Главком» з посиланням на відомості судового реєстру.

    Свій позов Швайка аргументував тим, що в мережі Інтернет розміщена велика кількість інформації про те, що Соколов є громадянином Росії; має зареєстроване місце проживання у РФ; працює в компанії, яка є резидентом Росії та є платником податків у цій країні. На переконання позивача, Центральна виборча комісія, будучи обізнаною про наявність Соколова громадянства Росії, свідомо та протиправно зареєструвала його кандидатом у народні депутати.

    Під час дослідження документів суд з’ясував, що Михайло Соколов має паспорт громадянина України. Також ЦВК надала інформацію Державної прикордонної служби України про те, що кандидат у нардепи перебував на території України більше 180 днів. Тому ця норма дозволяє Соколову балотуватися у народні депутати.

    Що стосується доводів Швайки, мовляв, Михайло Соколов є громадянином Росії, то вони не підтверджені належними та достатніми доказами. Суд зазначив, що посилання не може ґрунтуватися лише на відомостях з мережі Інтернет.

    Крім цього, у матеріалах справи був наявний лист Центрального міжрегіонального управління Державної міграційної служби у Києві та Київській області, в якому зазначено, що 30 жовтня 2014 року Михайло Соколов подав зобов`язання припинити громадянство Росії протягом двох років з моменту набуття громадянства України (громадянство України він отримав 28 вересня 2017 року на підставі Указу президента - «Главком»). У міграційній службі додали, що Соколов виконав умови припинення громадянства Росії.

    Таким чином, суд вирішив, що ЦВК, приймаючи постанову від 17 лютого 2020 року №38 діяла на підстав та в межах повноважень, зареєструвавши Михайла Соколова кандидатом у нардепи.

    Загалом, участь на проміжних виборах до парламенту у 179 окрузі беруть участь 40 кандидатів.

    Як відомо, на позачергових виборах-2019 Михайло Соколов потрапив у скандал. Він ішов до Ради за партійним списком «Слуги народу» під №99. За тиждень до голосування партія Зеленського виключила його. Серед причин називалося подвійне громадянство.

    Нагадаємо, що 15 березня заплановано довибори до парламенту в одномандатному виборчому окрузі №179 (Харків). На позачергових виборах 21 липня 2019 року в цьому окрузі переміг висуванець партії «Слуга народу» Олексій Кучер, отримавши 50,61% підтримки. До цього він був адвокатом Володимира Литвина, фігуранта у так званій справі «рюкзаків Авакова».

    6 листопада президент Володимир Зеленський під час робочої поїздки на Харківщину представив нового голову Харківської облдержадміністрації нардепа Олексія Кучера.

    3 грудня Верховна Рада достроково припинила повноваження  народного депутата Олексія Кучера, обраного в одномандатному виборчому окрузі №179 за особистою заявою.

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