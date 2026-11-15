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Дрони атакували Луганськ: після вибухів спалахнула масштабна пожежа

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Дрони атакували Луганськ: після вибухів спалахнула масштабна пожежа
Окуповане росіянами місто регулярно стає ціллю атак безпілотників
фото: Exilenova+

У районі кримського аеродрому «Гвардійське» також повідомляють про вибух

У ніч проти 15 листопада тимчасово окупований Луганськ зазнав атаки безпілотників. Після серії вибухів на одному з об'єктів спалахнула масштабна пожежа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторинговий канал Exilenova+.

За попередньою інформацією, осередок займання виник на автостоянці, де могли перебувати транспортні засоби. Обставини ураження та точне місце пожежі наразі уточнюються.

Після атаки над об'єктом здійнялося полум'я. У мережі повідомляють про масштабне загоряння. Інформації про можливі пошкодження техніки, постраждалих або загиблих на момент публікації немає.

Дрони атакували Луганськ: після вибухів спалахнула масштабна пожежа фото 1
фото: Exilenova+

Вибухи поблизу кримського аеродрому

Також повідомляється про активність безпілотників у районі військового аеродрому «Гвардійське» в тимчасово окупованому Криму.

За попередніми даними, російські військові намагалися збивати безпілотники. У районі аеродрому пролунав вибух. Інформація про його причини та наслідки поки не уточнюється.

Аеродром «Гвардійське» є одним із об'єктів російської військової інфраструктури на окупованому півострові. За даними Повітряних сил ЗСУ, Гвардійське також фігурує серед напрямків, звідки Росія запускає ударні безпілотники по Україні.

Попередні атаки на окуповану Луганщину

Окупований Луганськ регулярно стає ціллю атак безпілотників. Зокрема, у ніч проти 2 листопада в місті пролунала серія вибухів. Тоді, за попередніми даними, під ударом опинилися будівлі окупаційного оператора зв'язку «Лугаком» та Луганської телефонної компанії. 

27 жовтня окупована частина Луганської області також зазнала масованої атаки дронів. Місцеві повідомляли про вибухи та осередки пожеж у різних районах обласного центру.

Теги: Луганськ окупація пожежа

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